Kolo Muani, arrivano brutte notizie per la Juventus

giornamenti pesanti sulla Juventus e su quello che potrebbe succedere sul fronte legato a Kolo Muani: ecco cosa c'è da sapere

C’è il campo e c’è già il calciomercato nel presente della Juventus. La compagine bianconera è nel bel mezzo di un doppio scontro diretto per la Champions League. Contro il Bologna è finita 1-1 e sabato prossimo si andrà nella tana della Lazio di Marco Baroni che, seppure in flessione generale, è ancora viva e ancora può sognare il colpaccio qualificazione. Igor Tudor deve preparare la sfida contro il suo recente passato e deve farlo con il coltello tra i denti. Per la Juve e per sé stesso: sa bene, infatti, che senza quarto posto neanche se ne potrebbe parlare di rimanere sulla panchina bianconera. E poi, dicevamo, c’è il calciomercato. Il diesse Cristiano Giuntoli è già a lavoro per rimediare agli errori della scorsa estate. Strategie e obiettivi sono già stati fissati. E pure alcune decisioni, che riguardano giocatori attualmente in rosa.

Juventus: decisione Kolo Muani | Notizie calciomercato

Sappiamo che la Juventus rimodellerà il suo attacco. Il rinnovo a sorpresa di Milik non cambia i piani. Probabilmente il polacco andrà in prestito, poi si lavorerà alla cessione definitiva di Dusan Vlahovic per reinvestire quanto guadagnato dal suo addio. E poi c’è Kolo Muani. Le novità relative al francese sono – riporta Calciomercato.com – che il Paris Saint Germain ha ufficialmente chiuso alla possibilità di un secondo prestito. I parigini vogliono un dentro o fuori: addio definitivo e reintegro nella rosa di Luis Enrique. Questo scenario potrebbe spingere la Juventus verso una inevitabile decisione: quella di separarsi da Muani. Gli oltre 60 milioni richiesti per la cessione definitiva del cartellino, infatti, sono troppi. D’altronde, il giocatore ha ancora molto da dimostrare. Il suo impatto è stato devastante, vero, ma poi si è lentamente spento. Mancano tre partite e la Juve potrebbe cambiare idea, ma ad oggi la permanenza di Kolo Muani appare molto complicata. Specie alla condizioni dettate dal PSG. E su Osimhen? Ceccarini ha svelato qualcosa di molto importante <<<