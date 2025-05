Conte alla Juve, cambia tutto: formazione pazzesca! / Calciomercato

Juventus, il calciomercato con Antonio Conte può cambiare tutto

Da qualche giorno l’aria attorno alla Continassa sembra vibrare diversamente. Non è solo un’impressione: qualcosa si sta muovendo davvero, e anche in fretta. La Juventus, dopo stagioni di transizione e un’identità smarrita, pare pronta a rompere gli indugi. Tutto ruota intorno a un nome che da solo basta a far salire la temperatura dell’ambiente bianconero: Antonio Conte. Un ritorno che sembrava impossibile, poi improbabile, adesso sempre più vicino. Le voci si inseguono, si accavallano, ma hanno un punto in comune: qualcosa bolle in pentola, e non è solo una suggestione. Noi, abbiamo immaginato – a tal proposito – come potrebbe cambiare la formazione bianconera con Antonio in panchina: che bomba! <<<