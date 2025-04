Juve, Pavan: “Kelly non è sicuramente un flop”

Massimo Pavan ha parlato del difensore della Juventus, Lloyd Kelly: per il giornalista, il giocatore starebbe mostrando segnali di ripresa

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del difensore centrale della Juventus, Lloyd Kelly. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Le ultime prestazioni lo hanno rilancio e possiamo dire sicuramente che il giocatore non è un flop, anzi. La Juventus ha già sondato diversi cluB inglesi che sarebbero pronti a spendere anche 20-25 milioni per il difensore, che in Inghilterra viene considerato anche meglio di Fikayo Tomori ed ha una valutazione importante. Attenzione, quindi, la Juventus potrebbe anche recuperare tutto l’investimento o addirittura guadagnarci in caso di cessione estiva, non proprio un flop”.

Pavan: “Per Kelly le cose stanno cominciando ad andare a meglio con la difesa a tre”

Inoltre, il giornalista ha aggiunto: "La Juventus per arrivare a Kelly ha dovuto lottare parecchio ed il giocatore è rimasto in ballo con altre alternative nel mercato di gennaio, arrivando poi con discrete aspettative. Non possiamo negare che il primo approccio di Kelly con la Juventus non sia stato incredibile, schierato come esterno, non ha brillato, le cose sono incominciate ad andare meglio nella difesa a tre, sicuramente il suo pane, rispetto al ruolo di esterno di fascia, dove non ha convinto a pieno".