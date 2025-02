Balzarini: "Veiga subito integrato nella Juventus, mentre Kelly..."

Balzarini ha parlato degli ultimi difensori arrivati alla Juventus, Veiga e Kelly, i quali avrebbero avuto un diverso impatto nella squadra

Attraverso il suo canale su YouTube, Gianni Balzarini ha parlato dei difensori Renato Veiga e Lloyd Kelly, ultimi acquisti della campagna acquisti invernale della Juventus. Ecco le sue parole: “Veiga devo dire è un buonissimo giocatore. Si vede che ha il passo e il piede del centrocampista. È un giocatore che si è integrato subito nella Juventus e anche con i tifosi, perché con quel pallone che ha messo in calcio d’angolo, in un uno contro uno, pochi istanti dalla fine e dopo il quale ha esultato verso la curva fa capire che si è già calato molto bene in questo spirito. Lo spirito del combattere tutti assieme, la famosa resilienza di cui ha parlato anche Thiago Motta“.

Balzarini: “Kelly unica nota negativa della partita della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "Sento colpevolizzare Di Gregorio sul goal. Si è sul suo palo però era chiuso, lì ha sbagliato Kelly. Kelly è l'unica nota negativa della partita con il Psv. Lo vedo ancora abbastanza insicuro. Ha sbagliato anche lei degli appoggi semplici, sembra quasi, non lo so, che abbia paura di sbagliare e quindi non va sui palloni con una certa tranquillità. È un ragazzo molto dotato fisicamente, ma sono sicuro che crescerà".