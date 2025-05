Juve, Pavan: “Il tifoso teme di essere finito in una spirale negativa”

Massimo Pavan ha parlato del momento della Juve sotto la lente del tifoso: per il giornalista, tra i fan aleggerebbe un pessimismo diffuso

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus visto da un ipotetico punto di vista del tifoso generico bianconero. Ecco un estratto delle sue parole: “Dateci qualcosa, qualcosa in cui sperare perché i tifosi della Juventus non sono felici. Lo scorso anno vedevano i rivali festeggiare uno scudetto vantandosi di una seconda stella inventata. Quest’anno magari li vedranno festeggiare la Champions, con lo scudetto al Napoli. Lo scorso anno almeno c’era la Coppa Italia e la speranza di una nuova guida tecnica e di una rivoluzione, ma quest’anno? (..) La paura dei tifosi della Juventus è quella di essere finiti in una spirale negativa incredibile con poche speranze di uscirne”.

Pavan: “Napoli e Atalanta meglio della Juventus con budget inferiori”

Il giornalista ha anche aggiunto: "I tifosi della Juventus non sono pronti a vivere altre stagioni di delusioni, vogliono competere per vincere, ci sono altre squadre come Napoli e Atalanta, con budget inferiori stanno facendo meglio, perché? Sicuramente gli infortuni hanno pesato quest'anno, non lo neghiamo, tuttavia, sono stati fatti acquisti che non hanno reso secondo le aspettative. (..) L'impressione è che siano arrivati dei buoni giocatori, per carità, bravi ragazzi, ma quale di questi può essere o diventare un leader? (..) Nel futuro bisognerà fare un piano diverso, prendere degli uomini forti, leader, poi i calciatori, i Vidal, i Tevez, i Pirlo, magari un profilo alla De Bruyne, nel senso che vanno bene i giovani ma anche i leader che sanno dire le le parole giuste al momento giusto".