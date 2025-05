Rassegna stampa – Juve su Osi: i bianconeri pensano già al mercato

Dalle operazioni di mercato della Juve fino alle parole di Vlahovic: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è venerdì 9 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Giro mondiale”. E poi ancora: “Il mappamondo sulla rosa dei sogni. Roglic e Ayuso favoriti poi Carapaz e Bernal. Tibert e Ciccone speranze italiane. Van Aert-Pidcock sfida per la prima maglia”, “Ci aspettiamo sorprese e spettacolo” e “Sterrati e salite. Ecco dove si decide tutto”. In alto: “Il Papa americano”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il mercato bianconero: “Juve, 85 su Osi”. E ancora: “Maxi-offerta dei bianconeri ma l’Al-Hilal entra in scena” e “Scatto Giuntoli. Il Napoli stringe per De Bruyne”. In alto: “Sotto il segno di Leone”. A lato: “Viola, il sogno sfuma al 97′”, “Gimenez e Dallinga, ultima chiamata” e “Zaccagni esclusivo: La Lazio merita la Champions”. In basso: “Internazionali, domani Sinner con l’argentino Navone”.

Tuttosport

“Riecco Vlahovic: Mi curo con i gol”, questo il titolo di Tuttosport. In basso: “Leone XIV, il Papa tennista”, “Bella-Kotchap per la difesa Toro. Lo manda Juric”, “Super Gosens non basta alla Fiorentina”, “Milan-Bologna 2 volte in 5 giorni. Meglio la… Coppa”, “Alcaraz: Jannik, ti aspetto in finale” e “Via al Giro senza Pogacar. Largo alle sorprese: italiane?”. Nel frattempo arrivano novità su Osimhen: “Doppio annuncio, vi dico che…”<<<