Juve, Pavan: “Il recupero di Gatti è un vero e proprio miracolo”

Massimo Pavan ha parlato del ritorno tra i ranghi della Juventus di Federico Gatti: per il giornalista, il recupero sarebbe inaspettato

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del ritorno tra i convocati della Juventus di Federico Gatti. Ecco un estratto delle sue parole: “Ce ne vorrebbero 44, intesi come Federico Gatti, il difensore bianconero a Roma, stasera ci sarà e capiremo se sarà per un breve spezzone o solo per un accompagnamento, ma vista la tipologia di infortunio parliamo di un vero e proprio miracolo. Federico Gatti è un leader, uno di quei difensori su cui la Juventus di domani dovrà poggiarsi per creare una squadra di livello in futuro, è il calciatore che deve dare il contributo fondamentale per portare la Juventus in Champions e speriamo sia così”.

Pavan: “Gatti potrebbe scendere in campo in caso di necessità”

Il giornalista ha proseguito: “(..) Gatti ha lavorato alacremente per essere presente nella sfida contro la Lazio, come ha detto Tudor ha fatto solo una piccola parte di lavoro con la squadra, ma ha dato la disponibilità per la panchina e siamo sicuri che, qualora ce ne fosse bisogno, non si tirererebbe indietro. Lo abbiamo sempre detto, a questa squadra servono i leader, i giocatori di personalità che possano fare la differenza, giocatori che possano essere un valore aggiunto e che possano dare un contributo fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali”. Leggi anche le ultime sul rinnovo di Gatti con la Juventus <<<