Juve, Pavan: “Il futuro di Cambiaso è un’assoluta incognita”

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco un estratto delle sue parole: “Il presente lo conosciamo, il futuro, invece, rimane un’assoluta incognita, conosciamo tutti l’offerta del City a gennaio, offerta che non si è concretizzata per diversi fattori, tuttavia già a giugno i Citizens potrebbero tornare alla carica e il giocatore e la Juventus dovranno valutare con estrema attenzione la cosa. Sicuramente a Torino non hanno intenzione di cedere il calciatore a meno di un’offerta indecente, ma perdere un giocatore del genere sarebbe pesante se non pesantissimo, giocatori così non ce ne sono tanti in giro ed avere una base italiana è la condizione iniziale per provare ad aprire un ciclo”.

Pavan: “Cambiaso può essere il più forte giocatore italiano”

Andrea Cambiaso è un giocatore fondamentale per la Juventus, con lui la formazione bianconera può sicuramente svoltare ma serve il miglior Cambiaso possibile, quello che abbiamo visto in bianconero all'inizio della stagione, quello che ci ha fatto dire, più di una volta, che Cambiaso poteva e può essere il più forte calciatore italiano, sicuramente l'esterno più forte in circolazione. Per confermare questa previsione, però, servono le prestazioni e Cambiaso deve tornare ad essere quel giocatore che con i suoi strappi faceva la differenza all'inizio della stagione ed allo stesso tempo, il difensore attento che chiude la fascia".