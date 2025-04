Ag. Cambiaso: “Sirene di mercato reali ma lui felice alla Juve”

Bia, agente di Cambiaso, ha confermato gli interessamenti per lui: la volontà del giocatore sarebbe però quella di giocare alla Juventus

Intervistato per TMW, Giovanni Bia ha parlato del suo assistito Andrea Cambiaso, esterno della Juventus. Ecco le sue parole: “E’ assolutamente concentrato sulla Juventus. E’ normale che ci siano queste sirene essendo uno dei terzini più forti d’Europa. Ci sono un po’ di movimenti in giro, per esempio Alexander Arnold sembra che possa andare al Real Madrid ma in generale ci sono varie situazioni che potrebbero movimentarsi. A lui in questo momento non interessa nulla, il suo obiettivo è la Juventus e fare benissimo lì. E’ assolutamente felice alla Juventus, lo ha sempre detto in mille modi e in mille sedi. Il suo sogno è riportare la Juventus a grandissimi livelli, di giocare nella Juventus e di fare una grande carriera alla Juventus, aiutando il club a tornare vincente al pari delle big europee. Ma non ho dubbi sul fatto che entro uno due anni ce la farà”.

Bia: “Ultimi due mesi di Cambiaso condizionati dalla distorsione alla caviglia”

Inoltre, sull'annata in corso del calciatore della Juventus ha aggiunto: "La stagione è stata molto positiva: ha fatto un grande inizio di stagione, con prestazioni meravigliose. Poi ha avuto questo problema enorme alla caviglia che si è trascinato dietro per due mesi, ne era uscito prima di ricaderci contro l'Atalanta con una distorsione. Adesso speriamo che domenica rientri, è concentrato sul farlo e sullo stare bene. Vuole aiutare la Juve a raggiungere l'obiettivo Champions, che è quello rimasto in questo momento".