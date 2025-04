Juve, Lista: “Gonzalez fondamentale negli schemi di Tudor”

Rodrigo Lista ha parlato dell'attaccante della Juventus, Nico Gonzalez: per il suo ex allenatore, il giocatore rimarrà fondamentale per Tudor

Intervistato per TJ, Rodrigo Lista ha parlato dell’attaccante della Juventus, Nico Gonzalez, suo giocatore ai tempi del settore giovanile dell’Argentinos Jr. Ecco le sue parole: “Qui in Argentina si ha rispetto del fatto che Nico sia arrivato a giocare per una squadra importante come la Juventus. E’ importante, logicamente, che possa giocare il più possibile e possa mostrare tutta la sua abilità, per il bene del suo club e per quello della nostra nazionale. Nicolas è un calciatore che continuerà a essere fondamentale nel modulo di gioco di Tudor, sia come esterno e sia come giocatore più avanzato come accaduto con la Roma. È un calciatore moderno, prestante fisicamente, con gol nei piedi e una mentalità competitiva”.

Lista: “Gonzalez può segnare un’epoca in bianconero”

L'allenatore ha proseguito: "Può diventare un leader calcistico. La sua figura può essere importante nello spogliatoio, ma la sua leadership avrà a che fare principalmente con le sue prestazioni nella squadra. Può segnare un'epoca in bianconero". Infine, su Charlie Alcaraz, ha aggiunto: "Carlos è un talento che non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale, può giocare in qualsiasi top club del mondo ed essere utile nella Nazionale argentina. Spero che troverà lo spazio che merita".