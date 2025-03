Mercato Juve, Balzarini lancia la notizia bomba su Vlahovic

Sono ore molto calde in casa Juventus. Le ultime di calciomercato, riportano aggiornamenti pesanti su Vlahovic

Che stagione strana quella della Juventus. La squadra è stata al centro di tante polemiche e contestazioni soprattutto dopo la doppia eliminazione prima dalla Champions League e poi dalla Coppa Italia. Poi, però, è bastato un filotto di vittorie in Serie A per cambiare l’inerzia della stagione. L’ultimo successo, quello contro il Verona, non solo ha riportato la squadra di Thiago Motta al quarto posto ma anche ad una manciata di punti – solamente sei adesso – dall’Inter capolista. Insomma, la stagione può ancora regalare emozioni. L’obiettivo minimo rimane la qualificazione alla prossima Champions League. Propedeutica ad un grande calciomercato. Oltre ai proventi dalla qualificazione, ci saranno quelli derivanti dalle cessioni. Su questo specifico aspetto è intervenuto, su YouTube, il giornalista Gianni Balzarini.

Doppio addio in vista: parola di Balzarini | News calciomercato Juventus

Queste le parole di Gianni Balzarini: “Douglas Luiz non credo che resterà alla Juventus il prossimo anno. Però tutto potrebbe effettivamente accadere, le sensazioni sono queste qua”. Ha senso, in effetti. Il brasiliano è arrivato in estate con grandi auspici ma Thiago Motta l’ha utilizzato finora col contagocce. Probabilmente, trattasi di bocciatura. E quindi, tanto vale cederlo. Ma non solo lui: “Così come Vlahovic, lo sapete bene, che lunedì si è lasciato andare a fare i selfie con tutti i tifosi a fine partita e sono i classici gesti sicuramente di benevolenza di bontà d’animo, eccetera, ma sono tutti i classici gesti per lasciare un po’ il ricordo nei tifosi un modo se vogliamo di salutare un po’ a rate e tifosi, visto che la sua annata si concluderà qui”. In effetti, come diciamo qui su Juvenews da settimane, la separazione è ormai inevitabile. E Gianni Balzarini lo conferma: “E non ci sono al momento – ha spiegato – margini per sbloccare quel 99,9% di certezza che lascerà appunto la Juventus”. E non finisce qui. Rispetto alla Juventus, stanno circolando altre notizie molto grosse: ne parliamo nella nostra homepage <<<