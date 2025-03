Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic: tutto vero! Dicono che...

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. E tra le varie questioni, guarda al prossimo futuro

La Juventus ha lavorato alla costruzione di qualcosa di importante. Ma il progetto, ad oggi, è tecnicamente fallito. Tra gli interpreti peggiori di questa stagione incredibilemente negativa, c’è sicuramente Dusan Vlahovic. Il giocatore Serbo che, secondo quello che viene riportato da TMW, sarebbe ora sempre più fuori dal progetto Juventus. Poche chiacchiere in questo senso. L’aria che tira è assolutamente chiara: il giocatore dirà addio a Giugno. Non fa più parte del progetto bianconero e per questo, sarà ceduto. Pochi dubbi, quasi zero. Non sembra poter essere capace di riprendersi entro la fine della stagione che comunque, si pre-annuncia complicatissima. E allora, la Juve farà bene a guardarsi intorno: Kolo Muani va preso e insieme a lui servirà l’arrivo anche di qualche altro nome altisonante. Capace di fare gol e dare al comparto offensivo bianconero quel salto di qualità che tanto manca alla Juve. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: stanno circolando delle voci pesantissime anche sulla questione allenatore <<<