Juve, Pavan: “Gara contro l’Inter la più importante dell’anno”

Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus contro l'Inter: per il giornalista si tratterebbe di una sfida dal valore fondamentale

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida di Serie A della Juventus all’Inter. Ecco un estratto delle sue parole: “Non ci sono storie, scuse o spiegazioni fantasiose, la gara contro l’Inter di domenica vale tantissimo, è fondamentale, è la partita più importante dell’anno. I motivi? Non vale lo scudetto, lo sappiamo, ma come era la gara con il Milan può valere la Champions, vincerla ti darebbe molta carica e ti permetterebbe di conquistare un grandissimo consenso con i tifosi che considerano questa sfida sempre come la lotta tra il bene ed il male”.

Pavan: “La Juve deve dare tutto come all’andata”

Il giornalista ha proseguito: "(…) E' la partita in cui i giocatoti devono assolutamente dare tutto, esattamente come hanno fatto all'andata a San Siro, recuperando con cuore dal 4-2 al 4-4 e senza quel fallo inesistente su Kalulu, forse ne avremmo viste di ancora più belle. (…) Contro il Psv abbiamo visto un atteggiamento positivo all'inizio, qualche errore difensivo ma anche uno spirito combattivo nel finale. Si può migliorare, si deve migliorare, soprattutto sui corner e sulle palle inattive e sulla gestione della partita, ma ci sono anche dei punti di forza".