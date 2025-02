Juve, Pavan: “Douglas Luiz in questo momento merita di giocare”

Pavan ha parlato del centrocampista, Douglas Luiz: per il giornalista, il brasiliano meriterebbe di giocare la prossima partita della Juve

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei dubbi di formazione della Juventus in vista del match di Serie A contro l’Inter. Ecco le sue parole: “La spina che riguarda la difesa è fondamentale. Andrea Cambiaso è l’uomo che può dare una grossa mano nella difesa per la sfida contro l’Inter. Avere Cambiaso potrebbe voler dire aver la possibilità di avere un reparto meno improvvisato con un calciatore più abile e veloce rispetto a Kelly che si è dimostrato molto fisico ma anche superabile in velocità, da capire cosa sceglierà Motta. Il secondo dubbio riguarda il centrocampo, Douglas Luiz ha fatto bene, meglio di Koopmeiners e meriterebbe anche di giocare, con lui uno tra Thuram e Locatelli, con compiti più di copertura, da scegliere chi può essere più adatto”.

Pavan: “Mckennie può essere confermato al centro della trequarti”

Il giornalista ha proseguito: "Infine, impossibile non parlare dell'abbondanza offensiva. Contro il Psv, Kolo Muani non ha impressionato ma dopo i cinque gol segnati nelle prime tre gare in A, merita ancora un pochino di credito, da capire chi con lui. McKennie potrebbe essere confermato come uomo della terra di mezzo e con lui, Conceiçao ed uno tra Yildiz, Mbangula e Nico Gonzalez, difficile che la Juventus decida di partire con Vlahovic e Muani".