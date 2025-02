Juve, Benarrivo: “Fratelli Thuram? Marcus insostituibile, Khephren ha qualità”

Quella tra Juve e Inter sarà anche una sfida a distanza tra i fratelli Thuram: le parole dell'ex Parma Benarrivo

Quella tra Juve e Inter sarà anche una sfida a distanza tra i fratelli Thuram. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Parma Benarrivo ha detto: “Chi è il migliore? Hanno ruoli differenti, è impossibile dirlo. Marcus è alla seconda stagione in Italia e mi pare che sia diventato un elemento insostituibile dell’Inter che, a mio avviso, è la squadra più forte del campionato. Si muove con intelligenza, fa gol, è bravo di piede e di testa. Insomma, gli ho insegnato bene, no? Khephren è giovane ed è appena arrivato alla Juventus, bisogna dargli il tempo di adattarsi. Però mi sembra che il ragazzo abbia tutte le qualità che un centrocampista deve possedere: grinta, spirito di sacrificio e visione di gioco”.

Juve, le parole di Benarrivo

Sul padre Lilian, suo vecchio compagno di squadra: "É stato un autentico fuoriclasse in campo, un vero signore della difesa, e anche un grande genitore. Se non hai valori morali importanti, ai quali ti affidi nei momenti di difficoltà, non puoi nemmeno trasmetterli: lui li aveva e li ha dati in dono ai suoi figli che, guarda caso, grazie a quegli insegnamenti, sono diventati pure loro dei campioni. Non è un caso. Ogni tanto ci vediamo quando ci sono le ricorrenze di qualche vittoria a Parma. Con lui, però, non ho mai parlato di Marcus o di Khephren. Ma io li seguo con attenzione, quei ragazzi, perché attraverso di loro torno indietro nel tempo e mi sento di nuovo un giocatore".