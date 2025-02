Juve, Douglas Luiz: “È stata la mia miglior partita qui”

Le parole del centrocampista della Juve Douglas Luiz al termine della partita di Champions League contro il PSV

Al termine della partita contro il PSV il centrocampista della Juve Douglas Luiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È chiaro che la vittoria per noi è stata la cosa più importante. Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra che lavora bene, è giovane e corre molto. Noi dobbiamo continuare così. Come hai detto tu è un passo importante prima di giocare fuori casa. Abbiamo un gol di vantaggio e quindi dobbiamo approfittarne. Ma giocheremo per vincere anche il ritorno. Mia miglior partita qui? Sì, penso di sì. Per me è stato molto difficile perché era tanto tempo che non giocavo 90 minuti. Però penso di aver dato il mio supporto alla squadra in modo positivo e sono molto contento. All’inizio ho faticato tanto, ho avuto anche un fraintendimento, però sono molto contento di essere qua. È stato un mio obiettivo personale continuare qui, perché volevo giocare qui e ora voglio sfruttare questo momento continuando a giocare”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Parlando del brasiliano Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: "Sta bene, mi piace molto vederlo in campo con questa energia e questa voglia di giocare a calcio. È un giocatore forte, che non è ancora riuscito ad esprimere il suo massimo. Anche oggi ha fatto un'ottima partita. Possono completarsi in campo i nostri centrocampisti, hanno caratteristiche diverse e possono giocare tutti insieme. Gli lascio tanta libertà nel possesso, sono soddisfatto della sua partita".