Juve, Pavan: “Contro l’Empoli non si è salvato nessuno”

Pavan si è espresso sulla prestazione dei giocatori della Juventus contro l'Empoli: per il giornalista, nessuno meriterebbe la sufficienza

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha analizzato la prova individuale dei calciatori della Juventus contro l’Empoli. Ecco un estratto delle sue parole: “Non ne salviamo uno, nemmeno Thuram che ha fatto una magia, ci spiace. Contro l’Empoli, in casa in una sfida come questa devi vincere, va bene c’era riuscito anche il Genoa a fermare la Juve di Pirlo, salvata da Rafia ai supplementari, oggi si è andati ai rigori e la Juventus è uscita in modo imbarazzante.

Possiamo dire quello che vogliamo ma non è possibile accettare una partita del genere, bisogna onorare la maglia, bisogna lottare sempre, non si può prendere un contropiede come quello del primo tempo con la squadra messa malissimo, non si può accettare di andare a casa in questo modo, lasciando praterie e concedendo a una formazione che era venuta a Torino per non perdere troppe energie troppo spazio ed occasioni”.

Pavan: “La Juve può vincere o perdere da chiunque”

Il giornalista ha proseguito: "Francamente ora è impossibile dire che succederà e cosa accadrà, non facciamo più pronostici, questa squadra può vincere, perdere o pareggiare con chiunque, è una formazione totalmente inaffidabile, non ci trasmette nessuna convinzione positiva. La Juventus perde l'opportunità di giocarsi una potenziale semifinale, di andare in Supercoppa, perde soldi ulteriori e blasone e toglie quella carica positiva che, comunque, aveva trasmesso qualche vittoria in serie A".