Juventus, addio Motta: “Nuovo allenatore clamoroso” / News

La Juve sta valutando seriamente quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club bianconero: il punto su Thiago Motta

Juve, dopo l’Empoli prende il via il calciomercato degli allenatori

La Juventus esce vergognosamente dalla Coppa Italia, perdendo ai calci di rigore con l’Empoli. Una vera e propria umiliazione, che presto o tardi dovrà portare a qualcosa. Servono dei cambiamenti, noi di Juvenews lo ripetiamo da settimane, mesi. E serve qualcosa di grosso. Non qualche parolina detta davanti alle telecamere. A quanto pare, adesso, se ne sono accorti anche all’interno del centro sportivo bianconero, dove sotto sotto si inizia a parlare di quello che potrebbe succedere sul fronte legato all’addio di Motta. Che ora sì, è davvero sotto osservazione. La Juve è fuori da tutto. Dalla Champions, dalla Coppa Italia. Appunto. E la mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbe gravissima. Inaccettabile. La Lazio è lì a soli due punti: il pericolo c’è. Ecco il motivo per cui si sta ragionando, oggi, di futuro. E circolano voci anche rispetto a quello che potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus.

Il progetto Thiago Motta non sta funzionando. Non da oggi, ma da settembre. Ragione per cui delle riflessioni vanno fatte. Secondo quello che possiamo svelarvi in esclusiva, la Juventus avrebbe messo in pole il nome di Xavi. C’è lui in cima alla lista della spesa del club bianconero. Ma non è il solo. Sotto sotto, starebbe montando anche il partito di Antonio Conte. Un nome clamoroso, che potrebbe incredibilmente tornare di moda. Occhio, dunque. Thiago Motta – da quel che sappiamo noi – è sempre più a rischio. Gli obiettivi sono finiti e quello “minimo” è a rischio. Ragione per cui, bisognerà tenere gli occhi bene aperti. E occhio, perché le notizie pesanti in casa Juventus non sono finite qui <<<