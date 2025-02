Juve-Empoli, Cobolli Gigli: “Il primo tempo è stato inguardabile”

Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Empoli, criticando i particolare il primo tempo dei bianconeri

Intervistato per TJ, Giovanni Cobolli Gigli si è espresso sul KO della Juventus contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “Non mi ero illuso fosse una partita semplice, ma nemmeno così difficile da non passare il turno. Il primo tempo è stato inguardabile, nella ripresa c’è stata una minima volontà di reagire ma il grande buco è stato nei rigori. Non mi aspettavo che giocatori di classe come Vlahovic o Yildiz li fallissero”.

Cobolli Gigli: “Davo per scontato il passaggio ai calci di rigore”

Inoltre, sull’eliminazione ai calci di rigore ha aggiunto: “In realtà davo per scontato che la Juve riuscisse a portarla a casa ai rigori. Al di là della pessima performance nel primo tempo e nel tentativo di riprenderla del secondo, la vera debacle è stata lì. Una squadra come la Juventus non può avere dei rigoristi che sbagliano. Forse avevano sottovalutato l’impegno, magari pensavano fosse un semplice allenamento banale. C’è qualcosa che non funziona, ho visto similitudini con un anno fa e il distacco tra l’allenatore che li spingeva avanti e i giocatori che invece indietreggiavano sempre di più. A me sembra ci siano problemi di comprensione”. Leggi anche le critiche di Marcello Lippi all’allenatore della Juventus <<<