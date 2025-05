Juve, Pavan: “Contro la Lazio il pareggio non è sufficiente”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus contro la Lazio: per il giornalista, i bianconeri necessiterebbero dei tre punti

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus alla Lazio. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus per la partita con la Lazio dovrà recuperare assolutamente tutte le forze possibili ed immaginabili. La gara contro i biancocelesti è di un’importanza totale e assoluta per la stagione bianconera perché la mancata qualificazione in Champions costringerebbe la proprietà ad altri investimenti sul mercato e soprattutto a mettere nuove risorse finanziarie. Serve quindi, servirà quindi una grande partita nella sfida contro i biancocelesti di sabato, una partita che è da dentro o fuori, perché risultati delle altre alla mano, non sarà sufficiente per la Juventus un pareggio, come non sarà sufficiente per la Lazio un pareggio, almeno così sembra”.

Pavan: “Per la Roma non sarà difficile conquistare la vittoria”

Il giornalista ha proseguito: "Vedendo il calendario della Roma ed il fatto che gioca successivamente alla gara della Juventus, per i giallorossi non sarà difficile ottenere una vittoria e per questo la Juventus è costretta e sarà costretta a fare il massimo contro i biancoazzurri. Ci vorrà, quindi, una grande partita contro la formazione di Baroni e bisognerà provare ad ottenere la vittoria, cosa assolutamente non semplice, visto che fuori casa la Juventus non ottiene un grande rendimento".