Juve, Pavan: “Con la Roma sarebbe importante non perdere”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juve contro la Roma in Serie A e dell'importanza di non rimediare un risultato negativo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha fatto il punto sulla Juventus in vista della sfida di Serie A alla Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si prepara per la sfida con la Roma e lo fa con la brutta notizia dell’infortunio di Federico Gatti, pessima per tutto l’ambiente che continua a recuperare giocatori ed allo stesso tempo a perderne altri. Lo stop per Gatti è il peggiore possibile in una difesa già falcidiata e che non avrà il suo difensore più forte dopo Gleison Bremer. Per Igor Tudor, quindi, la trasferta di Roma, difficilissima, contro la miglior formazione della serie A, nel 2025, inizia con delle problematiche importanti. A Roma la parola d’ordine, quindi, risulta resistere, sarebbe importante vincere, ma sarà fondamentale non perdere per non venire raggiunti dai capitolini che si prenderebbero il quinto posto in caso di successo”.

Pavan: “Nella prima partita Tudor si è mostrato intelligente”

Il giornalista ha proseguito: “La giornata, poi, presenta anche altre sfide importanti, con il Bologna contro il Napoli e con la Lazio che fa visita all’Atalanta, un insieme di partite che rendono questa corsa Champions assolutamente interessante. Nella prima partita Tudor si è mostrato molto intelligente, ha cambiato poche cose ma buone, ha dato solidità anche se il Genoa qualche problema, piccolo, lo ha creato. Non abbiamo visto una Juventus spettacolare, piuttosto abbiamo visto una squadra compatta e vogliosa di far suo il risultato che ha messo alcune pedine al proprio posto”. Leggi anche la probabile formazione della Juve contro la Roma <<<