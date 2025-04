Juve, Pavan: “Le prossime partite definiranno il futuro di Luiz”

Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juve, Douglas Luiz: per il giornalista, il suo futuro si definirà nelle prossime partite

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco un estratto delle sue parole: “Il reparto di centrocampo di oggi ma, in teoria, anche quello di domani, gravita attorno ad un nome. Quello di un giocatore che quest’anno, per problemi fisici, adattamento ed altre ragioni, ha deluso ma che, sicuramente, nelle ultime otto partite della stagione e nel mondiale per club, dovrà inequivocabilmente definire il suo ruolo all’interno della Juventus, parliamo di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano sappiamo che è arrivato a Torino per una cifra importante vicina ai 50 milioni. In realtà 30, visto che la parte restante è stata compensata dalle cessioni di Iling Junior e Barrenechea“.

Pavan: “Stagione di Douglas Luiz piena di contraddizioni”

Il giornalista ha proseguito: "La sua stagione è stata piena di contraddizioni, ma, soprattutto, di problemi fisici, di gossip, anche legati alla bellissima fidanzata che gioca nelle Juventus Women e di prospettive ed aspettative non rispettate con tempi di recupero sempre troppo lunghi, rinvii e lungaggini varie che non hanno sicuramente aiutato. Il futuro del centrocampo dipende molto da lui. Se Douglas Luiz sarà confermato la Juventus difficilmente potrà permettersi un colpo a centrocampo. Qualora, invece, le voci di una cessione sui 30-35 milioni verranno confermate con relativo valore a bilancio confermato per evitare la minusvalenza, allora la Juventus potrebbe permettersi un colpo".