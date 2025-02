Juve, Pavan: “Con il Cagliari un primo tempo da grande squadra”

Massimo Pavan ha analizzato la prestazione della Juve contro il Cagliari: il giornalista ha esaltato il primo tempo della squadra bianconera

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha disaminato il successo in campionato della Juventus contro il Cagliari. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus torna a casa da Cagliari con una grossa consapevolezza, quella di aver giocato un primo tempo da grande squadra ed un secondo, carico anche della stanchezza di mercoledì di meno intensità ma con le occasioni migliori per raddoppiare. Il primo tempo, contro una formazione che a Bergamo aveva fatto soffrire la squadra di Gasperini, è stato di primo livello, un gol, con Vlahovic molto bravo e poi dopo altre quattro sbagliati, due da Yildiz, uno da Conceiçao, uno da Vlahovic. Ha ragione Motta ad arrabbiarsi, una squadra che vuole considerarsi e diventare grande, dopo un primo tempo di questo tipo deve essere minimo avanti di due gol”.

Pavan: “Quarto successo consecutivo aumenta l’autostima”

Il giornalista ha proseguito: “Su questo questo aspetto la Juventus deve assolutamente migliorare e diventare capace di vincere queste partite con maggiore cattiveria e sicurezza. Se vai cinque volte solo davanti al portiere devi fare almeno due o tre gol, se non lo fai poi rischi seriamente di perdere. La quarta vittoria consecutiva in Serie A, record per Thiago Motta e cosa che non succedeva da una vita per la Juventus, aumenta l’autostima e carica il gruppo per la sfida di lunedì con il Verona, fondamentale per provare ad allungare su Milan o Lazio, prendere, magari, punti ad entrambe, sarebbe qualcosa di fondamentale per la corsa Champions”. Leggi anche la parole di Yildiz nel post Cagliari-Juventus <<<