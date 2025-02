Juve, Quintiliano: "Con il Cagliari canovaccio visto più volte..."

Quintiliano ha analizzato la vittoria della Juventus con il Cagliari: per il giornalista, si sarebbero osservati i soliti pregi e difetti

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato della vittoria della Juventus contro il Cagliari. Ecco un estratto delle sue parole: “Dalla Sardegna possiamo pensare sia iniziata come una nuova stagione per la Juve, in particolare per Motta. Attenzione però a dare tutto per scontato. Anche contro il Cagliari, come detto sopra, si è ripetuto un canovaccio visto più volte e che spesso ha portato a pareggi, quando la gara sembrava e doveva essere messa in cassaforte. Questo è un altro step da fare, forse quello più importante, per blindare il quarto posto. Sì, il quarto posto”.

Quintiliano: “Inutile fare voli pindarici sulle possibilità Scudetto”

Il giornalista ha proseguito: “Ora è inutile fare voli pindarici ed illudersi, rispetto alla possibilità di rientrare nella corsa scudetto. Davanti ci sono tre squadre, anche se la Juve, dati alla mano, ha recuperato tanti punti da Inter e Napoli, fermo restando la possibilità dell’Atalanta di essere il terzo incomodo. I singoli. La resurrezione di Vlahovic, finalmente titolare è la notizia positiva. Gol a parte, Dusan ha disputato un’ottima gara, anche a livello di partecipazione alò gioco e in generale di movimenti. Uno di questi, per esempio, ha permesso a Yildiz di trovarsi davanti al portiere. Purtroppo ancora una serata anonima da parte di Koopmeiners. Ancora una volta titolare, con inspiegabile panchina per Thuram, l’olandese fatica ad entrare nel contesto bianconero. Problema tattico, fisico o mentale? Ai posteri l’ardua sentenza”. Leggi anche le parole di Gatti sulla vittoria contro il Cagliari della Juve <<<