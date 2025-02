Juve, Hart: “Koopmeiners sta soffrendo i cambiamenti di posizione”

Hart ha parlato del centrocampista della Juventus, Koopmeiners: per il giornalista, non gli farebbero bene i continui cambi di posizione

Intervistato per TJ, Nordin’t Hart, giornalista esperto di calcio olandese, ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “In Olanda si leggono molto i commenti negativi della stampa italiana nei suoi confronti. Quando la nazionale tornerà a giocare, il prossimo marzo, sarà sicuramente fonte di discussione. Ovvero capire se Koopmeiners giocherà o non verrà addirittura scelto, perché la concorrenza a centrocampo nella nazionale olandese è agguerrita. Koopmeiners ha già giocato in parecchie posizioni in questa stagione alla Juve: come uno dei due centrocampisti difensivi, come centrocampista offensivo e persino come seconda punta. Palla al piede, a livello qualitativo, sono davvero un ammiratore dei suoi passaggi e della sua visione, ma non lo farei mai giocare come attaccante. Forse i cambiamenti di posizione non sono un bene per lui in questa fase di stagione”.

Hart: “Bakayoko sarà messo sul mercato in estate”

Inoltre, sul calciatore del Psv Eindhoven, Johan Bakayoko, profilo che sarebbe seguito dalla Juventus e altri club europei, il giornalista ha detto: "Penso che verrà messo sul mercato. Il Psv ha bisogno di soldi per il proprio bilancio, poi il contratto di Bakayoko scade nel 2026. Sembra che non abbia intenzione di estenderlo, quindi per gli olandesi è effettivamente necessario vendere Bakayoko per guadagnare una buona somma da questo trasferimento".