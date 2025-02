Juve, Pavan: “Battuta l’Inter con una difesa totalmente inedita”

Massimo Pavan ha analizzato gli aspetti positivi nella vittoria della Juventus contro l'Inter, a partire dalla prova del reparto difensivo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha analizzato gli aspetti positivi e l’importanza della vittoria della Juventus sull’Inter. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus, dalla parte opposta aveva una difesa totalmente inedita perché se togli ai bianconeri Bremer, forse l’unico difensore di livello mondiale che hanno i bianconeri, capace di fermare chiunque è un problema, se togli alla Juventus Kalulu, che è il giocatore utile per eccellenza quest’anno fondamentale come centrale, ma va benissimo anche come esterno, se togli il primo cambio sugli esterni, se un mezzo titolare, come Cabal, è logico che qualcosa puoi soffrire. Insomma, alla Juventus hanno contato tanto i sostituti che hanno dovuto, in un certo senso, arrangiarsi, con Gatti che ha mostrato doti da leader e Renato Veiga risultato una grande e piacevole novità”.

Pavan: “Il successo contro l’Inter è un vero e proprio miracolo”

Il giornalista ha proseguito: “Se poi togli ala Juventus anche uno dei due acquisti estivi importanti del centrocampo, ed in crescita come Douglas Luiz, allora capisci che la Juventus contro l’Inter ha fatto un vero e proprio miracolo ad ottenere il successo. L’ha fatta rischiando, perché nel primo tempo ha rischiato e poteva passare sotto, ma l’ha fatto con il coraggio, la determinazione e la voglia di vincere del secondo tempo un secondo tempo di voglia, di cattiveria, di juventinità e determinazione, un secondo tempo che riappacifica la squadra e l’allenatore con i tifosi che, forse per la prima volta in stagione, hanno gioito in modo importante, vivendo emozioni che fortificano il rapporto”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<