Rassegna stampa – Vigilia di Champions per la Juve: testa al PSV

Dalla vigilia della partita contro il PSV fino agli impegni di Milan e Atalanta: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 18 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i nerazzurri: “Inter a rapporto. Il presidente Marotta ricarica la squadra”. In taglio alto: “Vai Gimenez!. Ritorno playoff anche per l’Atalanta che alle 21:00 deve ribaltare il Bruges. E domani la Juve ritrovata“. A lato: “Sacchi: Se Galiani vuole aiuto il Monza. Ma in panchina no. Non sono matto” e “Parma. Che ribaltone. Via Pecchia, in arrivo Chivu”. In basso: “Djokovic: Sinner innocente ma serve più trasparenza”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Conte salva Serie A”. E ancora: “Lukaku-Lautaro in 96 giorni”. In basso: “Milan, rischio fallimento”, “Kolo Muani e Veiga: vola la instant Juve“. E ancora: “Giuntoli ha puntato alla risposta immediata. Domani la sfida al PSV per avanza in Europa”. E poi: “Il Parma a Chivu. Esonerato Pecchia” e “Scopriamo la nuova Ferrari”.

Tuttosport

“Kolo rifà la Juve”, questo il titolo di Tuttosport. Che poi aggiunge: “Vuole restare, dà l’esempio e trascina i compagni”. In alto: “Milan: orgoglio Ibra e… Santi” e “Arma Lookman per la Dea furiosa”. A lato: “All’Inter si scoprono tutti sotto esame“. In basso: “Una Ferrari per 2 mondiali con le nuove sospensioni”, “Toro: Ricci sfida il futuro. Farà coppia con Casadei?” e “Festa Genoa. Ciao Pecchia. Al Parma arriva Chivu”. Nel frattempo i tifosi della Juve sono in delirio: annuncio clamoroso <<<