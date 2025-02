Juve, Calamai: “Successo con l’Inter rivincita di Thiago Motta”

Luca Calamai ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, la prestazione contro l'Inter è per lui una rivincita

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato della vittoria della Juventus contro l’Inter. Ecco un estratto delle sue parole: “Comprendo la gioia sfrenata di Thiago Motta. La vittoria nel derby d’Italia + una preziosa rivincita dopo mesi di critiche più o meno velate. Stavolta il tecnico se l’è giocata senza paura. Lui contro Simone Inzaghi. Come due pugili che se le danno di santa ragione in mezzo al ring aspettando che uno crolli. E’ crollata l’Inter”.

Calamai: “L’Inter non è più spietata”

Sulla partita, il giornalista ha aggiunto: “L’Inter non è più quella spietata della passata stagione. Anche contro la Juve ha bruciato alcune clamorose occasioni da gol. E la difesa non è più impenetrabile. Ha ancora le carte giuste per vincere lo scudetto. Ma sono curioso di vedere come gestire il ritorno in Champions. Inzaghi non ha più mille soluzioni. E alcuni dei suoi calciatori chiave anche in mezzo al campo oggi vanno con una marcia in meno. Intanto sorride il Napoli. Conte non è felice. E si vede . Ma la classifica invita all’ottimismo e non bruciare energie nelle Coppe garantirà un ulteriore vantaggio. Di sicuro né Napoli, né Inter sembrano in grado di andare in fuga. Hanno tutte e due dei problemini”. Leggi anche le parole di Serena sulla partita della Juventus <<<