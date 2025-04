Juve, Pavan: “Assenze non siano alibi contro il Bologna”

Massimo Pavan ha parlato della prossima partita della Juventus contro il Bologna: per il giornalista gli infortuni non devono essere un alibi

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima partita della Juventus contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole: “(..) Per la gara di Bologna ci saranno tanti assenti, ma questo non deve essere un alibi. Questa non deve essere una giustificazione. La Juventus ha i giocatori giusti per poter arrivare a Bologna con una squadra competitiva. Chiaramente tutti dovranno fare e dare qualcosa in più. Senza Yildiz, senza Bremer, senza Gatti e anche senza gli altri giocatori che non ci saranno, non sarà semplice. Siamo sicuri che Tudor riuscirà a toccare le giuste corde per far sì che la Juventus scenda in campo in modo battagliero e venda cara la pelle”.

Pavan: “Contro la Roma la miglior trasferta dell’ultimo periodo”

Inoltre, il giornalista ha anche detto: "Quale sarà l'idea di Igor Tudor in vista della partita contro il Bologna non la sappiamo, ma sicuramente il tecnico croato dovrà inventarsi qualcosa in questi giorni per poter cercare di contrastare il Bologna di Italiano che sta vivendo una stagione assolutamente fantastica. (..) Tudor si dovrà inventare qualcosa, dovrà capire cosa bisogna fare in una partita del genere, provando a replicare a quanto di buono fatto nella gara con la Roma che, francamente, ci risulta essere la migliore gara in trasferta dell'ultimo periodo".