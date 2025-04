Compagnoni: “Bologna-Juve decisiva per la Champions”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per la Champions.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: “La partita con il Bologna indirizzerà la corsa Champions in un senso o nell’altro, è una partita dal peso specifico importantissimo. Sulla carta forse ci arriva un po’ meglio il Bologna, pur essendo reduce dal pareggio di Udine in cui la squadra non ha brillato”.

Su Tudor

"La Juve viene da una stagione travagliata nella quale il precedente allenatore non ha legato con il gruppo, mentre con Tudor i dissidi sembrano essere spariti, ma il croato ha avuto davvero poco tempo per lavorare sui problemi che la squadra oggettivamente ha, pur avendo individualità di primo livello. La squadra comunque se la sta giocando, con la consapevolezza di avere l'obbligo di centrare il quarto posto per evitare un buco importante dal punto di vista economico, in una nuova stagione che al momento ha ancora tante incognite, a partire dall'allenatore fino ad arrivare al futuro di Dusan Vlahovic".