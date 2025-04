Bologna, Italiano: “Servirà massima concentrazione nello spareggio con la Juve”

Le parole dell'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano al termine della partita contro l'Udinese: testa alla Juve

Niente da fare per il Bologna, che non è riuscita a vincere contro l’Udinese e ha fallito quindi il sorpasso in classifica sulla Juve. I rossoblù sono ora quinti in classifica ma ancora in piena lotta Champions League, soprattutto perchè la prossima domenica la squadra di Italiano sfiderà proprio quella di Igor Tudor. Al termine della partita l’allenatore del Bologna ha detto: “La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. Rimaniamo agganciati, nelle ultime 4 partite dovremo tirare fuori tutta la nostra qualità, servirà massima concentrazione nello spareggio con la Juve“.

Le parole di Italiano

Sulla partita contro l'Udinese ha poi aggiunto: "Nel primo tempo l'Udinese è partito forte, ce lo aspettavamo dopo le loro 5 sconfitte. Il nostro primo tempo è stato sottotono, nel secondo abbiamo creato le palle per vincere la partita ma non abbiamo trovato il guizzo giusto. Mi è piaciuta la reazione, abbiamo avuto personalità. Otteniamo un punto, siamo appaiati in classifica e sappiamo che chi sbaglierà meno otterrà qualcosa di importante". Chiosa sulla finale di Coppa Italia in programma contro il Milan: "Ci giochiamo tanto in campionato, non possiamo staccare la spina. Vogliamo arrivare bene alla finale di Coppa Italia con l'autostima alta e consapevolezza".