Juve, Pavan: “Alberto Costa ora sta convincendo”

Massimo Pavan ha parlato dell'esterno della Juventus, Alberto Costa: per il giornalista, le sue ultime prove sarebbero molto incoraggianti

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno difensivo della Juventus, Alberto Costa. Ecco un estratto delle sue parole: “Promosso, ancora e finalmente. Alberto Costa ha mostrato di nuovo, il suo vero volto nella partita Juventus-Udinese, disputando una seconda prova convincente dopo la gara positiva vista contro la Lazio. Un segnale importante per la squadra bianconera, che cerca conferme nel rush finale per un posto in Champions League contro il Venezia. Un inserimento difficile, ma Costa ora convince – Arrivare a stagione in corso non è mai semplice”.

Pavan: “Alberto Costa da la sensazione di essere all’altezza della Juve”

Il giornalista ha anche detto: “La sua prima uscita ufficiale contro il Bologna aveva lasciato qualche perplessità. Falli ingenui, un’ammonizione evitabile e un’occasione da rete clamorosamente sbagliata: non proprio l’esordio che i tifosi si aspettavano da un nuovo acquisto da 11 milioni di euro. Nella sfida all’Olimpico contro la Lazio, però, Alberto Costa ha cambiato marcia. L’esterno bianconero ha messo in seria difficoltà Pellegrini, guadagnandosi falli e mettendo in moto azioni pericolose. La sua intraprendenza avrebbe potuto portare anche all’espulsione del laziale, segno di una presenza finalmente determinante. Lo stesso contro l’Udinese, dove ha messo in difficoltà Solet, il più forte dei friulani. Costa ha mostrato personalità, ha dialogato bene con i compagni e ha dato la sensazione di essere finalmente all’altezza della maglia che indossa. Un’ottima notizia per Igor Tudor in vista dei prossimi impegni decisivi”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<