Rassegna stampa – 90 minuti per decidere una stagione: tutto per tutto Juve

Dall'ultima partita della stagione della Juve fino al dilemma allenatori in Serie A: tutte le novità sui bianconeri e non solo

Oggi è martedì 20 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Coppa mia”. E ancora: “I giorni bollenti di 4 allenatori”, “La festa (e i dubbi) di Conte“, “Gasp da Dea” e “E italiano ci pensa”. In alto: “Calafiori: La Nazionale al Mondiale a tutti i costi” e “Var e polemiche, cambia il protocollo”. A lato: “Effetto Paolini: Boom degli sponsor spinta al femminile” e “Favola Del Toro: La maglia rosa non mi fa dormire”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il l’arbitraggio: “Rocchi promuove Chiffi”. E ancora: “Furia Inter: il designatore non ci sta”. In alto: “Napoli, 500mila in fila”. In basso: “Juve, 90 milioni in 90 minuti“, “Milan, un disastro organizzativo” e “Caso Brescia: Salernitana all’attacco”.

Tuttosport

“Juve-Napoli. Il Conte Max”, questo il titolo di Tuttosport che spiega: “Antonio vuole lo Scudetto e poi tornare a Torino. De Laurentiis ha già pronto l’erede: Allegri”. In alto: “Toro, contestiamoli tutti”. A lato: “Veleni scudetto. Inter: sprechi e ira su Rocchi. Arabi su Inzaghi”. In basso: “Sarri-Milan ma… Gasp-Dea 2028”, “Il dramma Brescia e l’incubo Dilettanti”, “La mafia sul Foggia. Arresti e club sotto tutela” e “Così Sinner prepara la rivincita su Alcaraz”. Nel frattempo arriva un annuncio folle di calciomercato: Theo Hernandez alla Juve <<<