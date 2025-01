Juve, Pavan: “Addio Vlahovic? Non sarà facile sostituirlo”

Massimo Pavan ha parlato della situazione legata all'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic, per il giornalista, di difficile sostituzione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus e Dušan Vlahović, Dušan Vlahović e la Juventus. Una storia complicata; una storia fatta di alti e bassi. Una storia che comunque sta portando numeri importanti, perché Vlahović di goal ne ha segnati. Ne ha segnati diversi e sicuramente ha un valore importante all’interno della rosa bianconera. Se l’intenzione della Juventus è quella di cedere Vlahović a giugno, bisognerà pensare a un’alternativa e non sarà facile sostituirlo, perché ad oggi in casa Juve non ci sono sostituti”.

Pavan: “Milik non da la sensazione di poter tornare a breve”

Il giornalista ha proseguito: “Perché parliamo sempre di Vlahović? Perché è il giocatore più pagato della rosa, quello forse più importante. Quello che deve togliere le castagne dal fuoco con i suoi goal. Sembra quasi un paradigma: segna Vlahović e la Juve vince; ma in effetti è così, perché se Vlahović non segna la Juve va in difficoltà perché nessun altro attaccante segna quanto lui e alla fin fine non c’è nessun altro attaccante centrale che possa sostituirlo. Ci abbiamo sperato con Yildiz, ma non è adatto. Ci abbiamo sperato con Weah, ma non è adatto. Ci abbiamo sperato con Nico Gonzalez, ma non è un attaccante centrale. E siamo pure un po’ stanchi di aspettare Arek Milik che con i suoi problemi ormai quasi congeniti non ha mai dato la sensazione di poter tornare ad essere nel breve periodo un attaccante di qualità”.