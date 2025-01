Cagni: “Motta dovrebbe far rendere meglio Vlahovic”

Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della diatriba tra Thiago Motta e Vlahovic.

Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Salvezza? La riflessione primaria è che il distacco tra le squadre dietro e quelle davanti che lottano per altri obiettivi c’è. Nomi non ne faccio, per rispetto di tutti, ma la qualità è scarsa. Oggi è sempre più l’allenatore che fa la differenza. I giocatori sono senza qualità e personalità e si va sempre più peggiorando. I giocatori non sono capaci di fare niente senza l’allenatore. Il calcio è semplice perché capisce che l’importante non è la tattica ma il giocatore. Siamo in una situazione ridicola e non facciamo nulla per cambiare. Se l’allenatore diventa il leader della squadra, avrai sempre giocatori più scarsi. E’ il sistema che non va”.

Sulla colpa tra Motta e Vlahovic

“Ha ragione Vlahovic. La bravura dell’allenatore, avendo dei giocatori scarsi come personalità, è quella di farli rendere al meglio. Conceicao al Milan è entrato per esempio nella testa e nel cuore dei giocatori, non ha cambiato tattica o altro. Ha delle qualità Vlahovic ma non puoi chiedergli certe cose. Devi trovare un gioco che possa farlo rendere meglio anche a livello mentale”.