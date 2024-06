Brutte notizie in casa Juve: infortunio al ginocchio per Milik nel corso dell'amichevole tra Polonia e Ucraina

Paura in casa Juve per le condizioni di Arkadiusz Milik. Nel corso dell’amichevole contro l’Ucraina, infatti, l’attaccante polacco in uno scontro di gioco con Malinovskyi ha subito un brutto colpo al ginocchio. Tutti, a partire dal compagno di squadra Szczesny, hanno subito capito la gravità della situazione. Al termine della partita il ct polacco Probierz ha spiegato: “Temiamo che Arkadiusz dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, sicuramente non prenderà parte agli Europei e ho altri tre giocatori a rischio partenza. Dobbiamo prendere accordi con lo staff medico”. In giornata il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali che riveleranno la gravità dell’infortunio.