Juve, lo storico allenatore dei portieri saluta la prima squadra: Szczesny non ci sta

Con un lungo messaggio su Instagram Claudio Filippi ha salutato la prima squadra della Juve: il commento di Szczesny

Con un lungo post su Instagram Claudio Filippi, storico allenatore della Juve, ha salutato il club bianconero: “Finisce qui il mio percorso in Prima Squadra nella Juventus, durato ben 14 anni! Sono arrivato nel 2010 grazie a Gigi Del Neri a cui sarò eternamente grato. Voglio ringraziare la Proprietà e la Società Juventus, in primis, i Direttori che si sono susseguiti e gli Allenatori con i loro Staff per la fiducia riposta in me. Con il mio lavoro ho contribuito a oltre 700 partite ufficiali e alla conquista di 20 trofei (9 Scudetti, 6 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane)”.

“La Juventus mi ha dato la possibilità di stare a contatto quotidianamente con grandi calciatori, ma soprattutto con Atleti/Portieri ME RA VI GLIO SI per Motricità, Capacità Mentali, Capacità Tecniche, Capacità Fisiche e di aver dovuto escogitare allenamenti che li allenassero e li aiutassero a performare. Per un allenatore come me è stata un’emozione fortissima. Gigi, Tek, Mattia, Neto, Marco, Rubi, Alex, Emil, Carlo. Grazie! Grazie a Marco, a Duccio, a Daniele e a Tommaso che sono stati validi supporti in campo e non solo! Ancora un grazie a tutte le persone che compongono la galassia Juventus, …ma non finisce qui! Proseguirò in Juventus con il ruolo di Responsabile dell’Area Portieri. Non mi rimane che dire….. _Fino alla Fine_!“, ha continuato. Tra i commenti sotto al post anche quello di Szczesny, che è sembrato particolarmente arrabbiato della scelta. Il polacco ha infatti commentato: “”.