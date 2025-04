Juve, Partum: “Milik potrebbe essere ceduto in prestito”

Antoni Partum ha parlato dell'attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik: per il giornalista, la sua permanenza non sarebbe scontata

Intervistato per TJ, Antoni Partum, firma di Kanal Sportowy, ha parlato dell’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik e sul rinnovo con il club bianconero. Ecco le sue parole: “Sono sorpreso, perché pensavo che la Juventus avrebbe semplicemente risolto di comune accordo il contratto di Milik visti i continui infortuni del polacco. Sarebbe stato comprensibile. Non credo, molto onestamente, sia stata una mossa di cuore del giocatore. Certo, Arek avrebbe potuto comportarsi, ad esempio, come Divock Origi e percepire lo stipendio intero senza giocare nemmeno un minuto in stagione, ma Milik ha accettato la riduzione di stipendio. Secondo me è solo che Arek è realista e sa, così sarà più “leggero” per la Juventus a livello di costi e avrà anche la possibilità di andare in prestito. Perché questa formula – alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2026 – sarebbe stata impraticabile”.

Partum: “Difficile che Milik abbia altre chances alla Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "Trovo difficile immaginare una situazione in cui Milik possa avere una chance alla Juventus la prossima stagione. Non sappiamo quando si riprenderà e non sappiamo chi sarà il nuovo allenatore, ma è difficile che Tudor o il nuovo tecnico possa decidere di puntare su un giocatore che non gioca da un anno. Penso che Bologna e Como siano due progetti in cui potrebbe essere utile. Il Bologna deve pensare ad allargare la rosa in vista delle coppe europee, mentre il Como è un progetto fantastico che attira nomi noti. Se finisse lì – anche se non ho letto voci di mercato del genere – potrebbe guadagnare di più che stare in panchina o in tribuna alla Juventus".