Juve-Parma, la moviola di Calvarese: “Zufferli controlla il match senza problemi”

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Zufferli nel match tra Juve e Parma: “Continua la scalata di Luca Zufferli, giovane arbitro già alla quinta gara stagionale. In questa stagione aveva fatto sempre bene, tranne in occasione del rosso errato di San Siro a Bartesaghi in Milan-Lecce. All’Allianz Stadium se la cava bene in una partita sempre in bilico, che comunque non gli presenta particolari difficoltà nelle due aree di rigore”.

Juve-Parma, Calvarese promuove Zufferli

“Nel primo tempo, un solo episodio degno di rilievo: Di Gregorio esce e stende Bonny, Zufferli indica correttamente il dischetto ma poi torna sui suoi passi per la segnalazione dell’assistente: il pallone era uscito sul fondo sulla giocata di Woyo Coulibaly. Nel secondo tempo breve silent check per un sospetto tocco di braccio di Delprato in scivolata, ma è attaccato al corpo e si può proseguire. Negli stessi minuti, l’arbitro friulano si perde un fallo di mano di Vlahovic nell’area di rigore del Parma, in un’azione da cui scaturisce un calcio d’angolo per i bianconeri. La partita si chiuderà con pochissimi falli, appena dodici: sette commessi dalla Juventus e cinque dal Parma. In totale circa la metà della media del campionato. Corretti i due provvedimenti disciplinari: giusti i gialli per Vlahovic e Conceicao. Zufferli non ha bisogno di usare il pugno duro: controlla il match senza problemi“, ha concluso.