Juve-Parma, la moviola: gara senza episodi per Zufferli

La moviola della partita arbitrata dal direttore di gara Zufferli: il match di Serie A tra Juventus e Parma non presenta episodi rilevanti

Nella decima giornata di Serie A, la Juventus pareggia per 2-2 in casa contro il Parma. La partita, arbitrata dal direttore di gara Luca Zunferli, è arbitrata con attenzione con pochi falli e tanta fluidità. Al 9′ minuto Di Gregorio frana su un avversario, ma il pallone però era uscito quando era tra i piedi di Coulibaly, il Parma chiede un rigore, ma l’arbitro dice giustamente di no. Sempre nel primo tempo viene fischiato un fuorigioco a Vlahovic davanti alla porta. La punta serba calcia il pallone fuori ma in caso di gol ci sarebbe stata una probabile revisione e rivalutazione al Var. Poco da dire sulle ammonizioni che sono sembrate sempre corrette.