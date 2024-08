Juve, Palmeri: “Situazione Chiesa sconcertante”

Palmeri ha analizzato la situazione di Federico Chiesa alla Juventus: per il giornalista, il caso starebbe assumendo contorni preoccupanti

Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Tancredi Palmeri ha disaminato la situazione legata all’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: “La situazione di Chiesa è davvero sconcertante: entrambe le parti, sia il club che il giocatore, stanno legittimamente perseguendo i loro interessi, ma è assolutamente inconcepibile che uno dei migliori talenti tecnici della Serie A non abbia ancora un’idea chiara del suo futuro, così come è incomprensibile che una società come la Juventus, con così poco tempo a disposizione, si trovi in una situazione di incertezza”.

Palmeri: “Su Chiesa ancora grande incertezza”

Il giornalista ha proseguito: “È evidente che la trattativa per il futuro di Chiesa stia diventando complessa. La Juventus giustamente cerca di ottenere il valore di mercato del giocatore, fissato a 25 milioni di euro. Allo stesso tempo, il calciatore vuole avere la possibilità di scegliere la sua prossima destinazione, magari anche in scadenza di contratto per poter negoziare bonus alla firma. Dall’altro lato, i potenziali acquirenti non sembrano disposti a risolvere definitivamente la situazione, e probabilmente si limiteranno a offrire un prestito con diritto di riscatto, legato a determinate condizioni come presenze e gol. Infine, se l’interesse dovesse provenire solo da club italiani, la Juventus potrebbe decidere di trattenere Chiesa, nella speranza di poter gestire al meglio la sua situazione nel corso della stagione”.