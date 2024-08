Juventus, i convocati per il Brest: out Chiesa e Djalo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati per il Brest.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla lista dei convocati per l’amichevole contro il Brest. Per i bianconeri saranno out Chiesa, attualmente fuori dal progetto ed in vendita, e Djalo. Ecco il comunicato: “Il secondo test pre-stagionale della Juventus vedrà i bianconeri affrontare i francesi del Brest allo Stadio Adriatico di Pescara, con calcio d’inizio sabato 3 agosto alle ore 21:00. Il tecnico Thiago Motta ha convocato i seguenti giocatori per la partita di questa sera: JUVENTUS-BREST: LA LISTA DEI CONVOCATI 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 9 Vlahovic 15 Yildiz 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 36 Perin 37 Savona 38 Daffara 39 Barbieri 40 Rouhi 49 Sekulov 51 Mbangula”.