Juve, Pagliuca: “Thiago Motta ha sbagliato più di due partite”

Pagliuca ha parlato dell'ex allenatore della Juventus, Motta: per l'ex calciatore, il tecnico avrebbe commesso diversi errori in bianconero

Intervistato per Il Resto del Carlino, Gianluca Pagliuca ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo la sua caduta verticale perché pensavo che andando alla Juve non dico che avrebbe limato il suo carattere, quello è impossibile: però immaginavo che non avrebbe rifatto pari pari le cose che faceva a Bologna. Tipo? Thiago è bravo ma se non cambia il ruolo ai suoi giocatori non sta bene. Qui però se lo poteva permettere, alla Juve no: là se sbagli due partite ti mettono subito in croce. E lui ne ha sbagliate più di due”.

Pagliuca: “Tudor ha fatto bene ovunque è andato”

L’ex portiere, tifoso del Bologna, ha anche aggiunto: “Per noi era meglio se rimaneva lo Stranino. Tudor è un allenatore quadrato, che ha sempre fatto bene dovunque è andato. La sua Juve è già più lineare di prima, si vede che c’è la mano di un allenatore che ha rimesso a posto un po’ di cose”. Infine, sul prossimo match della squadra felsinea contro l’Inter ha aggiunto: “Bologna-Inter è davvero la partita che può cambiare i destini del campionato. Se l’Inter vince la vedo dura poi per il Napoli riaprire la corsa scudetto. Se invece vince il Bologna non solo Italiano si rimette in corsa per la Champions ma tra Inter e Napoli il duello lassù si fa apertissimo”. Leggi anche le parole di Cobolli Gigli su Thiago Motta <<<