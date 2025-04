Juve, Cobolli Gigli: “Giuntoli ha sbagliato a scegliere Motta”

Cobolli Gigli ha parlato del direttore sportivo, Giuntoli, criticando la sua scelta di affidare la panchina della Juventus a Thiago Motta

Intervistato per Radio Bianconera, Giovanni Cobolli Gigli si è espresso sulla scelta della Juventus di operare per la sostituzione di guida tecnica. Ecco le sue parole: “Il cambio tecnico è stato doveroso. Con Motta la Juve non si sarebbe qualificata per la Champions League. Vediamo cosa accadrà con Tudor. Il croato ha dato forza al gruppo e riportato la vecchia mentalità dei bianconeri. Il match in casa della Roma ha mostrato una squadra rigenerata. Quindi sono stati fatti degli errori in precedenza, chi gestiva tutta la questione tecnica ha sbagliato, così come chi ha scelto lo stesso Motta”.

Cobolli Gigli: “Giuntoli ha fallito anche sul mercato”

Inoltre, l'ex presidente della Juve ha aggiunto: "Stesso discorso per quanto riguarda il mercato. Oltre 100 milioni sborsati per tre giocatori che finora non hanno permesso alla Juve il salto di qualità. Sono state fatte delle cessioni per incassare soldi, ma anche in questo caso con risultati non proprio ottimali, quindi ci sono critiche anche su questo fronte. Per esempio Fagioli, lo stesso Kean che ora vale tre volte la cifra cui è stato venduto. Quindi ritengo ci sia stato un fallimento di Giuntoli".