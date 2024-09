Juve, Padovano: “Thiago Motta non guarda in faccia a nessuno”

Michele Padovano ha parlato delle scelte di formazione di Thiago Motta che evidenzierebbero la personalità dell'allenatore della Juventus

Intervistato per TJ, Michele Padovano ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta e delle sue scelte di formazioni in questo avvio di stagione. Ecco le sue parole: “Thiago Motta è un allenatore che non guarda in faccia nessuno, a prescindere da quanto guadagni o sei stato pagato. Le scelte dal primo minuto di Savona e Mbangula vanno in questa direzione. Lui valuta il lavoro dei calciatori durante gli allenamenti per poi assegnare le maglie da titolari, così si fa rispettare dal gruppo e fa capire che il posto da titolare lo si merita”.

Padovano sulla sfida al Napoli di Conte

Il giornalista si è poi focalizzato sulla prossima sfida della Juventus al Napoli: “Conte lo conosco e sono ben consapevole che verrà a Torino per vincere la partita. Lui ha una forma mentis così, si gioca tutte le partite senza alcun tipo di calcolo. Non mi stupirebbe se giocasse 3-5-2, perché ha tanti centrocampisti forti e lasciarne fuori uno potrebbe diventare problematico. Mi auguro un’accoglienza giusta e all’altezza per un professionista che è stato e sarà sempre juventino. Oggi è l’allenatore del Napoli e farà di tutto per far vincere la sua squadra, il tifoso lo deve capire. Mi piacerebbe ricevesse degli applausi, o almeno non dei fischi”.