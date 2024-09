Juve, agente Anghelè: "Giuntoli e Motta ci credono molto" - JuveNews.eu

Le parole ai microfoni di TMW dell'agente Giovanni Bia, procuratore dei giocatori della Juve Cambiaso e Anghelè

Intervistato da TMW l’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, ha detto: “È partito molto molto bene, ha dimostrato per l’ennesima volta di che pasta è fatto e sta diventando un giocatore importante, anche in Nazionale e in Champions League. Siamo sulla strada giusta ma non avevamo dubbi, ha la testa sulle spalle e sa dove vuole arrivare. Speriamo che continui a crescere, può farlo. Può giocare su entrambe le fasce e lo abbiamo visto anche interpretare il ruolo di esterno d’attacco. È un giocatore completo ed è l’interprete ideale per Thiago Motta”.

Juve, le parole di Bia su Anghelè

Bia segue anche un altro giocatore della Juve, Lorenzo Anghelè: “È un talento. In tanti lo paragonano a Van Basten, per le caratteristiche e l’eleganza. La Juventus ci punta tantissimo per il futuro e ha grande prospettive. C’erano richieste dall’estero, con i club che hanno messo sul piatto anche tanti soldi, ma sono state tutte rifiutate e questo fa capire tanto. Giuntoli e Motta ci credono molto e lo hanno dimostrato con i fatti, visti i 15 minuti a Verona. Thiago non ha problemi a far giocare i giovani e si è visto nelle prime partite. Spero che faccia qualcosa di molto importante. Deve migliorare sulla continuità, fa cose straordinarie e grandi giocate e solo giocando e continuando con gli aiuti di Montero in Next Gen, potrà trovare questa continuità”.