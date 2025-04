Juve, Padovano: “Thiago Motta diventerà un grande allenatore”

Michele Padovano ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, il tecnico sarebbe destinato a grandi traguardi

Intervistato per Radio Bianconera, Michele Padovano ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Su Thiago non cambio la mia idea e sono convinto diventerà un grande allenatore perché lavora bene e alcune cose si sono viste. Ci posso mettere la mano sul fuoco. Lui ha avuto problemi con alcuni giocatori e questo può accadere. Ricordo alcune partite inguardabili, per esempio quella contro l’Atalanta, per non parlare dell’eliminazione dalla Coppa Italia, contro un Empoli in campo con molti giovani. Uno scempio uscire in quel modo e ai rigori. Bisogna però dire che diversi giocatori sono mancati. Ora Nico Gonzalez pare un altro”.

Padovano: “La conferma di Tudor dipende dalla Champions”

Inoltre, sul neo allenatore della Juventus, Igor Tudor, l'ex calciatore ha aggiunto: "La sua conferma dipende dalla stessa Juve e entrare tra le prime quattro è l'obiettivo minimo per i bianconeri. Con Tudor il cambio è stato evidente, sette punti in tre partite non sono male. Intanto ha modificato la difesa, passando alla linea a tre, così gli esterni di attacco entrano più in area, vedi Yildiz. L'elemento più evidente è la verticalità. Sicuramente è un diktat del tecnico, il possesso palla va bene, ma bisogna attaccare. Con questo modulo a centrocampo c'è un uomo in più e la squadra ha maggiori soluzioni offensive".