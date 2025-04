Prandelli: “Il lavoro di Motta non va buttato”

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e Igor Tudor.

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del lavoro di Motta e Tudor. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Cambiando l’allenatore c’è sempre una reazione e così è stato per la Juve. Era inevitabile Igor finora ha messo in ordine alcune cose, usato il buon senso correggendo alcune incongruenze, come per esempio la posizione di Yildiz e Nico Gonzalez. Non dobbiamo però buttare tutto ciò che ha fatto Motta. Lui ha chiesto più pensiero ai giocatori che non erano in grado di seguirli, con l’attuale allenatore c’è più libertà”.

Sulla società

"Vedevo Thiago e Giuntoli, poi l'oceano. Serve un dirigente con il quale confrontarsi, magari può dire cose imbarazzanti, soprattutto quando le cose non vanno. Insomma un direttore tecnico. comunque la squadra ha tutto per andare in Champions League".