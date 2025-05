Juve, Padovano: “Douglas Luiz grande delusione della stagione”

Michele Padovano ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz: per l'ex bianconero, sarebbe il giocatore che più ha deluso

Intervistato per TJ, Michele Padovano ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco le sue parole: “La delusione più importante. Un giocatore molto forte che ho avuto modo di apprezzare l’anno scorso in Premier League con i tanti gol segnati e i tanti assist forniti. Purtroppo non si è ambientato al nostro calcio e alla nostra tattica, gli va dato atto che non è mai riuscito a giocare due o tre partite consecutive. Non è mai successo che potesse dimostrare il suo valore, ma probabilmente in allenamento non riusciva ad avere la giusta fisicità e i giusti ritmi di gioco. Vlahovic? Ha deluso, è vero, ma Douglas Luiz non si è mai visto. E’ stato il brasiliano la vera sorpresa in negativo”.

Padovano: “Vale la pena spendere 90 milioni per Osimhen”

Inoltre, sulla possibilità di arrivare all’attaccante Victor Osimhen spendendo 90 milioni di euro, l’ex bianconero ha detto: “Vale la pena spenderli, a patto che metti tutte le pedine al posto giusto e lotti per vincere. Alla Juventus bisogna fare quello. Probabilmente lo si è capito, al termine di un’annata di esperienza e bisogna intervenire in maniera importante sui giocatori e una guida tecnica importante. Chiellini cosa farebbe? Prenderebbe le responsabilità e anche le scelte? Bisogna capire bene cosa ha in mente Giorgio, la proprietà e Giuntoli. Lo vedremo, questa sarà un’estate di scelte importanti e noi saremo li a capire che succederà”. Leggi anche le ultime parole espresse da Douglas Luiz via social <<<