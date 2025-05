Juve tanti auguri Douglas Luiz! Il brasiliano compie 27 anni

Douglas Luiz festeggia oggi i 27 anni: il messaggio di auguri della Juve per il centrocampista brasiliano bianconero

Con il seguente messaggio la Juve ha voluto festeggiare il compleanno di Douglas Luiz: “Oggi, venerdì 9 maggio 2025, è una giornata speciale per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, infatti, compie 27 anni e festeggia il suo primo compleanno in bianconero. Un compleanno che Douglas trascorrerà interamente con la squadra in quanto svolgerà con i compagni l’ultimo allenamento al Training Center prima della partenza in direzione Roma dove domani, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 è in programma l’importante sfida contro la Lazio. Arrivato alla Juventus nell’estate scorsa dall’Aston Villa, Luiz ha totalizzato nel corso della stagione 24 presenze, tra tutte le competizioni, così suddivise: 17 in Serie A, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. Tanti auguri da tutti noi!”.

Juve, stagione da incubo per Douglas Luiz

Acquistato la scorsa estate per più di 50 milioni di euro nell'affare che ha portato Iling Junior e Barrenechea all'Aston Villa, Douglas Luiz sarebbe dovuto essere il perno del centrocampo della Juve. In realtà, invece, il brasiliano non è mai riuscito a entrare nei meccanismi della squadra, fermato da una lunga serie di infortuni. Per lui appena 24 presenze tra tutte le competizioni, di cui pochissime da titolare, 0 gol e 0 assist. Un disastro su tutti i fronti.